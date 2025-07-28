Работа в детском лагере – не сезонная, но срочный трудовой договор заключить можно

Организация детских лагерей не связано с природными условиями, то есть не считается сезонной работой. Но можно заключить срочный трудовой договор для выполнения заведомо определенной работы.

Работа в детском лагере не считается сезонной, так как не связана с природными условиями и не поименована в отраслевых (межотраслевых) соглашениях. По ст. 293 ТК, сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. Перечни таких работ определяются отраслевыми и межотраслевыми соглашениями.

При этом для временной работы во время смен можно заключить с сотрудником срочный трудовой договор, считает Роструд.

Основанием для заключения срочного трудового договора может быть абз. 6 ч. 1 ст. 59 ТК: проведение работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, или работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг.