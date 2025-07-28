Совфед не собирается отменять режим для самозанятых

В ответ на предложение депутата Госдумы упразднить статус самозанятых, сенатор Совфеда объяснила, почему не нужно это делать.

Сенатор Ольга Епифанова исключила отмену самозанятости в России. Она считает, что делать это нецелесообразно, поскольку может спровоцировать массовый возврат к теневой занятости.

«Вряд ли статус самозанятых будет отменен, поскольку текущая государственная политика ориентирована на расширение и улучшение этого режима, включая повышение лимитов доходов и интеграцию с другими налоговыми механизмами», — сказала Ольга Епифанова.

Также она добавила, что сейчас возможность работать без «привязки» к работодателю востребованный во всем мире. От формата классического найма уходят как работники, так и руководители. Это повышает трудовую мобильность и открывает новые возможности сотрудничества.

К началу 2025 года число самозанятых превысило 13 млн человек. Они могут работать в сфере услуг, фриланса, торговли и в других отраслях. Их налоги составляют 4-6%, но главное — уложиться в лимит по доходу (до 2,4 млн рублей в год).

Недавно мы писали, что в Госдуме предложили упразднить статус самозанятых.