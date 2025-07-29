Нельзя удержать переплаченную премию, если ограничение на выплаты установили позже

Если изменили систему оплаты труда, удержать переплату с работников нельзя. Для удержания должны быть основания.

Роструд дал разъяснения по ситуации, когда руководителю выплатили премию в размере двух окладов, а позже было подписано постановление об изменении оплаты труда, которое ввело ограничение – премия не может быть больше одного оклада. Постановление распространили на отношения, возникшие с 1 января 2025.

В этой ситуации не нужно проводить перерасчет премии и удерживать излишне выплаченную сумму в размере одного оклада, так как на момент выплаты ограничивающего постановления еще не было, пояснил Роструд.

Кроме того, в данном случае нет оснований для удержания из заработной платы. Согласно ст. 137 ТК, удержания из зарплаты можно провести:

для возмещения неотработанного аванса;

погашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса по командировке;

возврата сумм, излишне выплаченных работнику из-за счетных ошибок и в случае признания органом рассмотрения индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Научим рассчитывать зарплату с учетом премий и дополнительных выплат на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Вы узнаете, как считать налоги, составлять трудовые договоры и ГПХ, заполнять отчетность и отражать операции в 1С:ЗУП. Мы обновили программу и добавили туда уроки по детским выплатам, вычетам, налоговому кешбэку и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 августа.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.