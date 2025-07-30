Россияне в 23 раза чаще стали отказываться от страховки, которую оформляли вместе с кредитом

С января по март 2025 года заемщики получили назад деньги за 3,6 млн страховых полисов, которые оформили при получении кредита. По сравнению с результатами за тот же период 2024 года, отказов стало в 23 раза больше.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) считают, что такая динамика говорит о мисселинге в банках: то есть заемщикам навязывают страховые продукты вместе с кредитными. В первой половине 2025 года Центробанк принял больше 400 жалоб на навязывание страховых услуг при кредитовании, пишут «Известия».

За первые три месяца 2025 года клиентам удалось вернуть за ненужные полисы 6,1 млрд рублей. Самые большие суммы были по накопительному страхованию жизни.

«Рост возвратов средств за страховку, на наш взгляд, повлияет только на страховщиков. Им придется пересматривать свои бизнес-модели и думать, как повысить клиентскую ценность продуктов», — сказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Сейчас жители страны могут вернуть деньги по купленной страховке, пока действует период охлаждения. В 2018 году этот срок составлял 14 дней, а в 2024 году его повысили до 30 дней.

Также в 2024 году начали действовать требования, по которым кредиторы должны уведомлять заемщиков о периоде охлаждения и дополнительных услугах, товарах и работах. Не исключено, что такие изменения стали причиной роста отказов от страховок.

Однако есть отдельные виды страховок, от которых нельзя отказаться. Например, когда клиент оформляет ипотеку или потребительский кредит с залогом недвижимости.