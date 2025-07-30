Решение ВС 2025: неоформленные премии могут остаться у сотрудника

Конкурсный управляющий попросил экс-сотрудника компании вернуть неоформленные приказом премии, но Верховный суд решил, что деньги могут остаться у работника.

Рассматривая дело о банкротстве организации, Верховный суд обязал работодателя вернуть сотруднику премии за несколько лет работы. Работник был единственным юристом компании и регулярно получал дополнительные мотивационные выплаты сверх оклада, но не все переводы были оформлены приказом.

Юрист с 2020 года получал оклад в размере 115 тыс. рублей в месяц, до своего увольнения в сентябре 2022 года он успел получить премии на сумму 1,4 млн рублей и компенсацию за неиспользованный отпуск 113 тыс. В январе 2022 года Арбитражный суд Москвы установил процедуру наблюдения за компанией, а в декабре открыли конкурсное производство. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Конкурсный управляющий попросил юриста вернуть около 1,5 млн рублей. Суды нижестоящих инстанций признали это требование законным, поскольку сотрудник был лицом, аффилированным с гендиректором, и знал, что у него не было оснований для получения дополнительных выплат без приказа.

Сотрудник подал жалобу в ВС, который признал, что нет доказательств аффилированности, а также спорные платежи нельзя квалифицировать как «вредоносные операции» и подозрительные сделки.

Руководитель практики банкротства коллегии адвокатов Delcredere Сергей Савосько объяснил «Коммерсанту», что в процессе банкротства всегда вызывают вопросы выплаты топ-менеджменту компании. Однако в большинстве случаев суды принимают сторону сотрудников. Только когда есть очевидные нарушения, денежные переводы признают недействительными.