Правительство установило требования к банкам для размещения средств фонда ОМС

Размещать средства ФОМС можно в банках с оценкой не ниже «А-» в двух российских рейтинговых агентствах.

Кабмин определил требования к банкам, где могут на временной основе размещаться средства Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 14 декабря 2025 ФОМС смогут размещать средства лишь в тех банках, которые получили оценки не менее двух российских рейтинговых агентств:

АКРА;

«Эксперт РА»;

«Национальные кредитные рейтинги»;

Национальное рейтинговое агентство.

Рейтинг кредитного учреждения по шкале каждого из агентств должен быть не ниже «А-».

Если банк перестанет соответствовать требованиям – фонд ОМС сможет на следующий же день потребовать средства назад, сообщает ТАСС.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года будут изменения в системе ОМС.