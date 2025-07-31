Правительство установило требования к банкам для размещения средств фонда ОМС
Кабмин определил требования к банкам, где могут на временной основе размещаться средства Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).
С 14 декабря 2025 ФОМС смогут размещать средства лишь в тех банках, которые получили оценки не менее двух российских рейтинговых агентств:
АКРА;
«Эксперт РА»;
«Национальные кредитные рейтинги»;
Национальное рейтинговое агентство.
Рейтинг кредитного учреждения по шкале каждого из агентств должен быть не ниже «А-».
Если банк перестанет соответствовать требованиям – фонд ОМС сможет на следующий же день потребовать средства назад, сообщает ТАСС.
Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года будут изменения в системе ОМС.
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Короче.... сначала...
а потом...