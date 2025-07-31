При продаже квартиры, приобретенной в 90-ые годы, для НДФЛ надо учесть деноминацию

Если квартира куплена в 1993 году за 60 млн руб., то в современных деньгах ее стоимость – 60 тыс. рублей, ведь в 1998 году прошла деноминация 1 000 к 1.

Если вы сами покупали квартиру в 1993 году и продали ее в 2025 году, то налога с продажи не будет независимо от того, за сколько ее когда-то покупали и за сколько продали (так как прошел минимальный срок владения).

Но если квартиру в 1993 году покупали родители, а продают ее в 2025 году дети после вступления в наследство в 2024 году, то будет НДФЛ с дохода от продажи.

При этом доход можно уменьшить на расходы наследодателя.

Но сумма понесенных наследодателем расходов на приобретение в 1993 году квартиры учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ с учетом деноминации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.05.2025 № 03-04-05/51242.

Напомним, налоговую базу по НДФЛ при продаже жилья можно уменьшить или на фактические расходы, или на имущественный вычет в размере 1 млн рублей.