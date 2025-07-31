🤰 Для перевода беременной на неполное рабочее время достаточно заявления и справки

Беременная сотрудница имеет право перейти на неполное рабочее время. Медицинские показания для этого не нужны.

Беременную обязаны перевести на неполное рабочее время по ее просьбе, для этого достаточно факта наличия беременности, сообщил Роструд.

Ведомство ответило на вопрос женщины, которую работодатель не переводит на сокращенный рабочий день.

«Перевести вас на работу в режиме неполного рабочего времени работодатель обязан на основании заявления и справки, подтверждающей беременность. Такая обязанность установлена ему ч. 2 ст. 93 ТК. Каких-либо медицинских показаний в Вашем случае для такого перевода не нужно», — пояснил Роструд.

Неполное рабочее время устанавливают на удобный для работницы срок на период наличия обстоятельств, из-за которых нужен такой график.