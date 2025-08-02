🚙 Автомобильный рынок России вошел в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой. Но зарплаты растут

Анализ показал серьезное падение авторынка (автомобили, автосалоны, запчасти, автосервисы. автомойки): по итогам 2 квартала 2025 года относительно того же периода в 2024-м он вошел в топ-5 отраслей с негативной динамикой в микро-, малом и среднем бизнесе.

По итогам 2 квартала 2025 максимальный Индекс здоровья российского бизнеса получила категория юридических и консалтинговых услуг — 71 балл из 100. Для авторынка он составил всего 40 баллов (против 52 годом ранее).

Это результаты исследования hh.ru, они есть у «Клерка».

Наихудшие результаты в течение года 2024-2025 отрасль показала в 1 квартале 2025 — когда индекс опустился до 34 баллов. Но во 2 квартале 2025 показатели улучшились — в совокупности с тем, что в конце июля Центробанк снизил ключевую ставку на 2 п.п.

Наибольшее падение во 2 квартале у среднего бизнеса (с 63 до 45 баллов), наименьшее — у малого: с 41 до 33 баллов.

Войдя в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой, авторынок уступил только издательскому, охранному бизнесу и товарам для дома.

Спад подтверждает и статистика продаж автомобилей. По данным Автостат, за первое полугодие 2025 года в России продано 530 375 новых легковых авто — это на 26,3% меньше, чем в первом полугодии 2024. Отрицательную динамику показали продажи большинства популярных марок. Рост продаж наблюдался у Solaris, Belgee, Jetour, GAC.

Самым провальным для авторынка стал март 2025, когда продажи рухнули на 45,5%.

По оценкам Точка Банка, падение оборотов в микро-, малом и среднем автобизнесе во 2 квартале 2025 относительно 2 квартала 2024 составило около 12%.

Основной причиной падения названа высокая ключевая ставка. Она спровоцировала удорожание кредитов — ставка 27% и более для большинства покупателей стала заградительной. В то же время она повысила привлекательность вкладов. Еще одна причина — утильсбор, который серьезно увеличил стоимость авто. В результате покупатели заняли выжидательную позицию. Они ждут снижения цен на автомобили, скидок, более доступных кредитов, возвращения ушедших автобрендов.

«Снижение продаж в автосекторе вызвано не только высокой ключевой ставкой и осторожностью покупателей. Сыграло роль и затоваривание: перед ростом утильсбора дилеры завезли машины, опираясь на прошлогодний спрос, а заводы в январе–феврале нарастили выпуск под пиковые планы. Спрос упал — складские остатки выросли. Теперь же, по нашим оценкам, дно пройдено. Консенсус‑прогноз российских финансистов предполагает снижение ключевой на 1–2 п. п., что облегчит кредиты и сможет поддержать спрос. Если тренд продолжится, разрыв с уровнем 2024‑го останется, но провалов масштаба мартовского мы уже не ожидаем», — объясняет Юлия Криган, старший дата-журналист Точка Банк.

Также у авторынка сокращаются рекламные бюджеты и количество вакансий. Хотя зарплаты в отрасли выросли на 15%: активно внедряется автоматизация многих бизнес-процессов, что позволяет сокращать штат, а зарплатный фонд перераспределять между оставшимися сотрудниками.

Самые высокие зарплаты предлагают микропредприятия: медианная зарплата — 96 200 рублей против 84 167 руб. в средних компаниях.