Искать работу стало сложнее

Треть россиян считают, что условия на рынке труда в 2025 году стали менее выгодными для поиска работы.

18% россиян признали, что условия на современном рынке труда стали более выгодными и комфортными для соискателей, чем пару лет назад. Еще 11% не заметили существенных изменений, а 33% считают, что сегодня обстоятельства для поиска работы менее удачные, чем год-два назад. При этом значительная часть респондентов – 38% – затруднились оценить ситуацию.

Это итоги опроса hh.ru, его результаты есть у «Клерка».

«Ощущение того, что рынок труда стал менее комфортным для соискателей, может быть связано с двумя факторами. Во-первых, наблюдается замедление зарплатной гонки – медиана предлагаемых заработных плат в первом полугодии 2025 года почти не менялась, оставаясь на уровне 75 тыс. руб.

Во-вторых, конкуренция за рабочие места стала более выраженной: если в июне 2024 года на одну вакансию приходилось 3,1 активных резюме и рынок был дефицитным, то сегодня обстановка приблизилась к норме – и на одну вакансию приходится уже 5,5 резюме. Активные кампании по привлечению людей на рынок труда, быстрый рост предлагаемых зарплат и трансформация условий работы оказали необходимое влияние, благодаря чему даже трудоустроенные россияне стали чаще обновлять резюме и интересоваться вакансиями», — объяснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Что условия на рынке труда стали более выгодными для соискателей, чаще всех уверены специалисты по управлению персоналом (30%), представители финансовой сферы и бухгалтерии, а также строители (по 23%).

Наибольшие сомнения, что современный рынок комфортен для поиска работы, выражает высший и средний менеджмент – почти половина из них (49%) считают, что сегодня условия для соискателей стали менее выгодными. Такого же мнения придерживаются 43% HR-специалистов и 38% ИТ-специалистов.

При этом оценка ситуации на рынке труда существенно меняется в зависимости от региона соискателя.