❗ Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда с 1 ноября 2025 года

Если должник в течение 30 дней не подаст возражение, то с его счетов спишут сумму долга перед бюджетом.

Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ, по которому внесудебный порядок взыскания налоговых долгов распространят на физлиц. Раньше это работало только для компаний и ИП.

Без суда взыщут только неоспариваемую задолженность. Механизм будет работать следующим образом:

ФНС направит решение о взыскании долга через Госуслуги. Если нет учетной записи на Госуслугах, то пришлют заказное письмо по почте. На обжалование решения налоговиков есть 30 дней. Если возражений не будет, то сумму долга спишут со счетов в банках.

При наличии разногласий у россиян по-прежнему будет право обратиться в суд, однако это можно сделать после того, как жалобу рассмотрели в ФНС.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, кроме тех положений, для которых установлены другие сроки.

Недавно мы писали, что ФНС сможет без суда взыскать 4,5 млн долгов уже в 2025 году.