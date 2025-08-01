❗ Сазанов: лимит по упрощенке снизят не раньше 2028 года

Минфин рекомендует не снижать порог по доходам для упрощенцев до 2028 года, так как бизнесу это уже пообещали.

Минфин предлагает не рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН до 2028 года, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он напомнил, что кабмин в прошлом году обещал не вносить системных налоговых изменений как минимум 3 года.



Сейчас НДС платят менее 4% предпринимателей на УСН. Дальнейшее снижение порога может резко увеличить их количество, поэтому необходимо предметно анализировать последствия. И если все-таки лимит снизят, нужно предупредить предпринимателей за пару лет — чтобы у них было время адаптироваться, считает Сазанов.

Рассмотреть отмену УСН для торговли ранее поручил Путин. Руководитель ТПП уже просил не снижать предельную величину дохода.

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