Безработица в ЦФО упала до минимума — 1,4% в мае 2025 года

Несмотря на то, что в начале 2025 года уровень безработицы начал незначительно расти до 2,4%, к лету в Центральной России показатель сократился до 1,4%. Минтруд это связывает с сезонным спросом.

В мае 2025 года в Центральной России уровень безработицы достиг минимальных значений в 1,4%. Также показатель сократился на Дальнем Востоке (2,1%), Урале (1,5%) и в Сибири (3%).

Значения не изменились в волго-вятском регионе (1,6%), северо-западном (2,1%) и южном (4,2%). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

С начала 2025 года регулятор отмечал тренд на рост безработицы: с 2,3% до 2,4%. Однако ближе к лету ситуация снова изменилась, а показатель по стране достиг 2,2%.

«Уровень безработицы далеко не полностью отражает состояние рынка труда в РФ. Дело в том, что безработными считаются вовсе не те, кто сейчас не трудоустроен, а те, кто зарегистрирован в службе занятости и "отчаялся найти работу"», — сказал независимый эксперт Андрей Бархота.

В Минтруде рассказали, что падение безработицы может быть связано с сезонным спросом. Компании стали нанимать больше работников в сфере сельского хозяйства, туризма, строительства и благоустройства.

Ниже всего безработица в регионах с высокими зарплатами и кадровым дефицитом, а также там, где создаются новые производства, объяснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, в ЦФО расположены ключевые IT, финансовые компании, административные центры.

Экономист Андрей Бархота считает, что к концу 2025 года уровень безработицы может быть около 2,5%, а в 2026 году показатель поднимется выше 3,5%. На это повлияет оптимизация персонала, которой будут заниматься компании.