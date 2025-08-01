👏 Совместители при увольнении будут получать компенсации

Подписан закон о гарантиях для совместителей и работников в районах Крайнего Севера.

Президент РФ подписал закон от 31.07.2025 № 306-ФЗ с изменениями в ТК, закрепляющий право на компенсации при увольнении для сотрудников по совместительству, которые продолжают работать после ликвидации организации или сокращения штата на основной работе.

Закон приняли во исполнение постановления Конституционного Суда от 22.11.2024 № 54-П. КС признал неконституционным отказ в выплатах среднего заработка за период трудоустройства таких работников.

Теперь даже если у совместителя после увольнения остается вторая работа, он имеет право на выплаты по ст. 178 и 318 ТК.

В частности, уволенному сотруднику выплатят средний месячный заработок на период трудоустройства до двух месяцев (до трех в отдельных случаях).

Такие же гарантии предусмотрены для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Эти поправки в ТК вступают в силу без отлагательных сроков.