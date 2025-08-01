До конца 2025 года для бизнеса запустят 20 комплексных заявлений на получение сразу нескольких лицензий
31 июля 2025 года Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ, который сократит сроки выдачи лицензий, разрешений, а также число документов для их получения.
Закон позволит ускорить процесс получения лицензий, некоторые разрешения переведут в электронный вид, а также оптимизируют госуслуги: бизнесу будет нужно собирать меньше документов, чтобы оформить лицензию.
«Процесс оптимизации выдачи лицензий и разрешений позволил в среднем вдвое сократить количество запрашиваемых документов и сроки получения разрешений», — сказано на сайте Минэкономразвития.
Оптимизация касается разрешительных режимов в сферах транспорта, строительства, охраны окружающей среды, природопользования, промышленной безопасности, образования, связи, туризма и других.
Появится комплексное заявление, по которому можно оформить сразу несколько разрешений на портале Госуслуг. До конца 2025 года запустят порядка 20 комплексных заявлений.
Также системы портала ЕПГУ напомнят бизнесу о необходимости продлить разрешения и автоматически направят предзаполненную заявку на их оформление.
Закон в целом вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением ряда положений.
Недавно мы писали, что бизнес сможет получить несколько разрешений по одному заявлению.
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