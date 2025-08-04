💳 Переводы с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогом не облагаются

С переводов родителям или детям, сборов на подарки с коллег платить НДФЛ не нужно.

Налоговики напомнили, в каких случаях денежные переводы на карту не облагаются НДФЛ.

«Переводы средств с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогообложению не подлежат. К таким переводам относятся, например, средства, перечисленные родителям или детям, родственникам на день рождения, суммы, собранные с коллег или друзей на подарок или поездку», — пишет региональное УФНС.

Но если перевод фактически является доходом, то налог нужно платить. Обязанность возникает, если перевод – это не безвозмездная передача денег, а фактическое получение дохода. Например:

неофициальная зарплата;

деньги за сдачу в аренду жилья;

продажа товаров или услуг без оформления как самозанятый;

регулярные крупные поступления на карту от третьих лиц.

Особенно это касается переводов без указания источника дохода от лиц без официального заработка, предупреждают налоговики.

То есть, если человек без явных доходов регулярно получает крупные суммы, налоговая может потребовать объяснений. Для этого стоит сохранять документы, подтверждающие безвозмездный характер поступлений: расписки, договоры дарения, чеки. Так можно доказать, что это не доход.