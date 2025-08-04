Как считать отпускные при повышении зарплаты и исправлять ошибки в платежных поручениях, что делать, если сотрудник не вернут подотчет: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года.