Обучение для бухгалтеров

Как считать отпускные при повышении зарплаты и исправлять ошибки в платежных поручениях, что делать, если сотрудник не вернут подотчет: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года.

  1. Как продлить квалифицированную электронную подпись. Мини-курс

  2. Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы

  3. Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять вычет НДС. Мини-курс

  4. Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты: примеры

  5. Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности. Конспект вебинара с видео

  6. Как признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит. Мини-курс

  7. Норма выработки в часах: что такое и как рассчитать

  8. Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС. Мини-курс

  9. Учет основных средств при УСН «доходы»

  10. Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю. Мини-курс

  11. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июль 2025 года

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