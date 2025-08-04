В 2025 году налоговики будут внимательно следить за небольшими компаниями: проверьте цепочки контрагентов

Налоговые инспекторы активно ищут случаи дробления бизнеса, проверяют правильность применения налоговых льгот, а также обращают внимание на отношения с самозанятыми.

Налоговый контроль в 2025 году концентрируется на нескольких темах: проверки по дроблению бизнеса, отношения с самозанятыми, правильность учета налога на прибыль и законность применения налоговых льгот.

ФНС обратит особое внимание на небольшие компании. Инспекторы проверят цепочки контрагентов, банковские транзакции и соблюдение требований закона. Ошибки в отчетах и декларациях могут стать поводом для более серьезного контроля.

Также внимание налоговиков привлекут случаи непогашенной кредиторской задолженности, ликвидация или банкротство кредиторов. В таких ситуациях компании должны правильно считать доходы и исчислять налог на прибыль. Если будут несоответствия, ФНС сделает доначисления.

Узнайте больше о налоговом контроле в 2025 году. Приходите на бесплатный вебинар «Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки». Он состоится 15 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

Налоги с переводов на карту с июля 2025: фэйк или новая реальность. Бум с регистрацией в Роскомнадзоре. Обзор требований и штрафов. Уголовная ответственность для ИП и директоров. УСН 2025: основные ошибки. НДФЛ 2025: топ-5 разъяснений Минфина и ФН. Как пройти камеральную проверку, если применили льготу по НДС или по взносам.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 15 августа в 11:00 мск!