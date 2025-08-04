Средства инвесторов на ИИС-3 будут застрахованы на 1,4 млн рублей с января 2026 года

Если брокер или управляющая компания обанкротится, инвесторы с индивидуальными инвестиционными счетами третьего типа смогут получить до 1,4 млн рублей.

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2025 № 331-ФЗ, по которому средства на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.

В случае банкротства брокера или управляющей компании инвестор сможет получить компенсацию утраченных активов на сумму страхового возмещения.

Выплаты будет проводить Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. Брокеры смогут добровольно участвовать в системе страхования.

Ожидается, что изменения повысят интерес инвесторов к фондовому рынку.

Страховой механизм начнет работать с 1 января 2026 года.

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