Средства инвесторов на ИИС-3 будут застрахованы на 1,4 млн рублей с января 2026 года
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2025 № 331-ФЗ, по которому средства на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.
В случае банкротства брокера или управляющей компании инвестор сможет получить компенсацию утраченных активов на сумму страхового возмещения.
Выплаты будет проводить Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. Брокеры смогут добровольно участвовать в системе страхования.
Ожидается, что изменения повысят интерес инвесторов к фондовому рынку.
Страховой механизм начнет работать с 1 января 2026 года.
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