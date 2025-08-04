❗ С 1 ноября 2025 упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями Госуслуг. Про налоговую тайну не забыли

Подписанный на днях Президентом федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ совершенствует взаимодействие налоговых органов с физлицами через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги, ЕПГУ). В том числе по вопросам налогообложения имущества. Он вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Через Госуслуги будет можно передавать не только документы, но и сведения налоговиков, необходимые для реализации прав и исполнения обязанностей налогоплательщиков. Например, о приближении срока уплаты налога, возможности заявить налоговые льготы.

Перечень документов, направляемых налоговыми органами через Госуслуги, и сведений, которые граждане вправе представлять им через ЛК ЕПГУ, будет определять ФНС по согласованию с Минцифры.

«Документы, не содержащие налоговую тайну, будут передаваться Налоговой службой физическим лицам — пользователям Госуслуг, в их кабинеты на Портале, без дополнительного уведомления согласия (п. 9 ст. 31 НК) и по почте направляться не будут», — уточняют налоговики.

Отдельные согласия от физлиц будут нужны при направления сведений, содержащих налоговую тайну. Это, к пример, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов.

Как настроить доставку налоговых уведомлений в Госуслуги:

Этап Что сделать 1 На портале Госуслуг в разделе «Услуги» перейдите по кнопке «Прочее» 2 Найдите раздел «Налоги и Финансы» 3 Выберите услугу «Получение налоговых уведомлений на Госуслугах» 4 Проверьте предзаполненное согласие и отправьте его на подписание в приложение «Госключ» 5 Дождитесь сообщения, что уведомления подключены (оно придет в течение нескольких минут)

По этому же закону с 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда: см. новость.