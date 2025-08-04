ФАС: реклама Альфа-Банка нарушила закон

В рекламном сообщении банк не рассказал, что на кешбэк в размере 5 тысяч бонусов могут рассчитывать только новые клиенты, у которых нет дебетовой карты Альфа-Банка.

Альфа-Банк запустил в интернете рекламу, в которой показывал привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты, но умолчал о других существенных условиях акции.

Чтобы получить кешбэк в размере 5 тыс. бонусов, клиенты должны были совершить покупку не менее чем на 500 рублей. Более того, привилегией могли воспользоваться только новые клиенты, у которых на момент начала акции не было дебетовой карты Альфа-Банка.

«Служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения», — сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Банку грозит штраф по ст. 14.3 КоАП.

Кстати, банки могут отказаться от кешбэка и заменить его подписками и сервисами: см. новость.

Недавно мы писали, что банки списывают за дополнительные услуги до 10 тысяч рублей в месяц.