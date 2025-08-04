ФАС: реклама Альфа-Банка нарушила закон
Альфа-Банк запустил в интернете рекламу, в которой показывал привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты, но умолчал о других существенных условиях акции.
Чтобы получить кешбэк в размере 5 тыс. бонусов, клиенты должны были совершить покупку не менее чем на 500 рублей. Более того, привилегией могли воспользоваться только новые клиенты, у которых на момент начала акции не было дебетовой карты Альфа-Банка.
«Служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения», — сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Банку грозит штраф по ст. 14.3 КоАП.
Кстати, банки могут отказаться от кешбэка и заменить его подписками и сервисами: см. новость.
Недавно мы писали, что банки списывают за дополнительные услуги до 10 тысяч рублей в месяц.
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