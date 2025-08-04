Налоговая объяснила, как делить прибыль между обособленными подразделениями
Бизнес до сих пор ошибочно считает, что по каждому обособленному подразделению нужно отдельно рассчитывать прибыль. Однако для налогообложения прибыль должна делиться по процентам. Об этом 4 августа 2025 года рассказала ИФНС № 4 по г. Москве на вебинаре «Обособленные подразделения. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль». На нем присутствовал представитель «Клерка».
Организация может выбрать, каким образом делить прибыль. Доля прибыли обособленного подразделения равна сумме двух показателей:
Удельный вес трудового показателя, среднесписочная численность или расходы на оплату труда
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Удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества
Эти два показателя нужно рассчитать, сложить и разделить пополам. Так получится доля прибыли обособленного подразделения. Если эти доли сложить, должно получиться только 100%.
Когда у компании нет амортизируемого имущества, сумма этого показателя будет равна нулю, но его все равно нужно учитывать.
В учетной политике компании важно отразить, как будет считаться удельный вес трудового показателя. То есть выбрать — по среднесписочной численности или по расходам на оплату труда.
Долю, рассчитанную по каждому обособленному подразделению, нужно указать в Приложении 5 декларации по налогу на прибыль.
Также налоговики считают, что головную компанию «можно, даже нужно» выбрать для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям.
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