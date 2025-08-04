Налоговая объяснила, как делить прибыль между обособленными подразделениями

Прибыль обособок не нужно считать отдельно, она должна делиться по долям на основании удельного веса трудового показателя и остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Бизнес до сих пор ошибочно считает, что по каждому обособленному подразделению нужно отдельно рассчитывать прибыль. Однако для налогообложения прибыль должна делиться по процентам. Об этом 4 августа 2025 года рассказала ИФНС № 4 по г. Москве на вебинаре «Обособленные подразделения. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль». На нем присутствовал представитель «Клерка».

ИФНС № 4 по г. Москве проводит вебинар на тему «Обособленные подразделения. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль»

Организация может выбрать, каким образом делить прибыль. Доля прибыли обособленного подразделения равна сумме двух показателей:

Удельный вес трудового показателя, среднесписочная численность или расходы на оплату труда

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Удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества

Эти два показателя нужно рассчитать, сложить и разделить пополам. Так получится доля прибыли обособленного подразделения. Если эти доли сложить, должно получиться только 100%.

Когда у компании нет амортизируемого имущества, сумма этого показателя будет равна нулю, но его все равно нужно учитывать.

В учетной политике компании важно отразить, как будет считаться удельный вес трудового показателя. То есть выбрать — по среднесписочной численности или по расходам на оплату труда.

Долю, рассчитанную по каждому обособленному подразделению, нужно указать в Приложении 5 декларации по налогу на прибыль.

Также налоговики считают, что головную компанию «можно, даже нужно» выбрать для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям.