Директор компании может быть самозанятым, если соблюдает несколько условий

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на август 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.