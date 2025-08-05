Директор компании может быть самозанятым, если соблюдает несколько условий
Руководитель-самозанятый не должен оказывать услуги своей компании и продавать ее товары.
Налоговики в чате ФНС рассказали, когда директор ООО может оформить себе самозанятость.
Это возможно с учетом таких особенностей:
нельзя оказывать услуги своему ООО и продавать товары ООО;
самозанятость не связана с деятельностью ООО.
Мы сообщали, что ООО станет гибче с 1 сентября 2025.
Комментарии1
Директор крупной компании в свободное время (для души, так сказать) стиральные машины ремонтирует, или там, модельные стрижки женские делает.
А что, бывает.