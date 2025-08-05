ЦОК ОК Налог Проверки 05.08 Мобильные
Самозанятые

Директор компании может быть самозанятым, если соблюдает несколько условий

Руководитель-самозанятый не должен оказывать услуги своей компании и продавать ее товары.

Налоговики в чате ФНС рассказали, когда директор ООО может оформить себе самозанятость.

Это возможно с учетом таких особенностей:

  • нельзя оказывать услуги своему ООО и продавать товары ООО;

  • самозанятость не связана с деятельностью ООО.

Мы сообщали, что ООО станет гибче с 1 сентября 2025.

Автор

Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на август 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!
2

Комментарии

1
  • Сергей Верещагин

    Директор крупной компании в свободное время (для души, так сказать) стиральные машины ремонтирует, или там, модельные стрижки женские делает.

    А что, бывает.

ГлавнаяКлерк ИИПремиум