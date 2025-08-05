Депутат рассказал, что изменится в налогах со вкладов

По вкладам сроком больше 15 месяцев будут переносить неиспользованный необлагаемый НДФЛ лимит на следующий год.

С 2025 года начал действовать механизм уплаты налогов с процентного дохода по банковским вкладам. Платить налог нужно только с процентов, которые превышают необлагаемый лимит.

Для 2025 года он рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Центробанка в 2024 году. Она достигала 21% годовых, поэтому необлагаемая сумма — 210 тыс. рублей.

Для доходов, которые превышают лимит, применяют ставку НДФЛ 13% или 15% (если общий годовой доход больше 2,4 млн рублей).

«Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», — сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Также он добавил, что с 2025 года изменили порядок налогообложения вкладов сроком больше 15 месяцев. Неиспользованный лимит перенесут на следующий год, что снизит нагрузку на клиентов банков.

Информацию и доходах вкладчиков кредитные организации автоматически передают в ФНС, поэтому не нужно самостоятельно высчитывать налог и подавать декларации.

Кроме того, налог с процентного дохода не действует на вклады со ставкой до 1% годовых, на эскроу-счета и на наследство.