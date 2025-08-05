❗ В сервисе создания электронных документов ФНС теперь можно подписывать больше документов

Мобильной подписью можно подписать электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД).

В сервисе создания электронных документов в машиночитаемом виде добавили новую функцию, сообщает ФНС.

Теперь там можно подписать мобильной подписью электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы.

Раньше пользователи могли только создавать электронные документы и их скачивать, а подписывать приходилось в других программах.

С июня 2025 появилась функция подписания мобильной электронной подписью созданного в сервисе договорного документа.

Теперь можно создать и подписать счет-фактуру, УПД, включающий счет-фактуру и универсальный передаточный документ.