❗ В сервисе создания электронных документов ФНС теперь можно подписывать больше документов
Мобильной подписью можно подписать электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД).
В сервисе создания электронных документов в машиночитаемом виде добавили новую функцию, сообщает ФНС.
Теперь там можно подписать мобильной подписью электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы.
Раньше пользователи могли только создавать электронные документы и их скачивать, а подписывать приходилось в других программах.
С июня 2025 появилась функция подписания мобильной электронной подписью созданного в сервисе договорного документа.
Теперь можно создать и подписать счет-фактуру, УПД, включающий счет-фактуру и универсальный передаточный документ.
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