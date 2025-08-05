⏳ Остался один день для подачи заявлений на ИТ-отсрочку от армии

Отправить заявление сотрудники IT-компаний могут до 6 августа 2025 года включительно.

Заявление на отсрочку от срочной службы работники ИТ-компаний могут подать на Госуслугах до 23:59 мск 6 августа, напоминает Минцифры.

У работников на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях есть еще месяц – до 6 сентября.

Работодатель должен подтвердить и направить данные в Минцифры в своем ЛК на Госуслугах до 11 августа. Кроме того, компания может сама внести работника в списки на отсрочку.

«Убедитесь в отделе кадров, что сведения о вас точно ушли в Минцифры, вне зависимости от того, подавали вы заявление самостоятельно или это делала организация», — рекомендует ведомство.

Минцифры передаст полученные списки в Минобороны до 1 сентября, а по жителям Крайнего Севера — до 30 сентября.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.