Депутат Даванков предложил присылать уведомления при попытке перевести деньги экстремистам

Реквизиты нежелательных организаций ничем не отличаются при денежном переводе, поэтому клиенты, которые не знают об их деятельности, могут по ошибке отправить деньги и нарваться на уголовную ответственность.

Банки должны присылать клиентам уведомления о том, что они пытаются перевести средства на счет экстремистов или нежелательной в РФ организации. С такой инициативой выступил депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Он предложил Центробанку обязать кредитные организации проверять получателей переводов по спискам Росфинмониторинга и делиться этой информацией с клиентами, чтобы защитить их от непреднамеренной отправки денег.

«Мы предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста», — сказал Владислав Даванков.

Важно, что даже незначительный перевод в размере 200-500 рублей в адрес нежелательных организаций или экстремистов может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Есть риск получить лишение свободы на срок до 10-15 лет.

Предположительно, изменение позволит защитить обманутых россиян, а также станет дополнительным препятствием для финансирования нежелательной деятельности.