Получать социальные и стандартные вычеты можно каждый год, а имущественный – раз в жизни

В одной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ можно заявить все налоговые вычеты. Но имущественный вычет за покупку жилья можно получить только один раз в жизни, а социальные и стандартные налоговые вычеты — каждый год.

Поэтому нужно использовать оптимальный порядок обращения за вычетами, чтобы получить максимальную выгоду, посоветовал член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Российская система НДФЛ устроена таким образом, что налогоплательщик может заявить вычеты по окончании налогового периода, то есть один раз в год. Если используется декларация 3-НДФЛ, ее подают до конца апреля года, следующего за отчетным. Альтернативный путь — упрощенный порядок через личный кабинет на сайте ФНС, но он действует не для всех категорий вычетов, а, например, только для имущественных и инвестиционных», — сказал Говырин.

Получить имущественный вычет можно раз в жизни, напомнил он. Если при первом обращении расходы не достигли установленного предела (например, жилье куплено за 1,5 млн рублей, а лимит — 2 млн), то остаток переносится на будущие периоды. Получить вычет заново с другой квартиры уже не получится. Но есть исключение для супругов – если один из них ранее не пользовался правом на вычет, а другой уже исчерпал лимит.

Требований по очередности получения вычетов в НК нет: все вычеты можно заявлять одновременно в одной декларации: см. новость.

«Но есть практические соображения: социальные вычеты (например, за стоматологию) не переносятся на следующий год, в отличие от имущественного. Поэтому нередко разумно сначала задействовать именно социальную часть, чтобы она не "сгорела", а имущественную оставить на последующие периоды», — уточнил Говырин

Стандартные и социальные вычеты можно получать каждый год, если есть основания. Можно подавать новые документы и вновь использовать вычет. Стандартные вычеты на детей работодатель обычно применяет сам, но нужно подать заявление и подтверждающие документы.

По социальным вычетам нужно специальное обращение с указанием расходов, понесенных в течение года.

Ограничений по числу лет, в течение которых можно использовать вычеты, не предусмотрено. Все зависит от внимательности налогоплательщика и его готовности отстаивать свои права документально, добавил депутат.