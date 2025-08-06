🌀 С начала 2025 года МВД возбудило больше 860 дел об отмывании денег и назвало самые громкие
За первую половину 2025 года МВД возбудило 862 дела об отмывании денег, причем половина из них связаны с нарушениями в крупном и особо крупном размерах (от 6 млн рублей). По сравнению со статистикой того же периода 2024 года, число нарушений выросло на 33%.
Также на 20% выросло число выявленных взяток — таких дел стало до 17 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.
Самыми громкими делами стали:
легализация почти 4 млрд рублей экс-замминистром обороны Тимуром Ивановым;
отмывание 127 млн блогером Александрой Митрошиной;
обвинение мэра Красноярска Владислава Логинова в получении взятки больше 180 млн.
Отмывание доходов представляет собой попытки скрыть происхождение нелегальных денег, в том числе тех, которые были получены за счет неуплаты налогов.
Одна из популярных схем отмывания доходов — обналичивание через фирмы-однодневки. Также доходам придают легальный вид с помощью инвестиций в недвижимость, ценные бумаги, драгметаллы. В новых схемах задействуют микрофинансовые организации, фиктивные фонды, а также денежные переводы за границу через третьи страны.
Чаще всего со взятками сталкиваются в сферах государственных и муниципальных закупок, здравоохранении и образовании, органах местного самоуправления, а также в финансовом и строительном бизнесе.
Недавно мы писали, что предприниматели должны обновить правила выявления подозрительных операций.
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