🌀 С начала 2025 года МВД возбудило больше 860 дел об отмывании денег и назвало самые громкие

Число дел о взятках выросло до 17 тысяч, а количество преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, увеличилось на 33%.

За первую половину 2025 года МВД возбудило 862 дела об отмывании денег, причем половина из них связаны с нарушениями в крупном и особо крупном размерах (от 6 млн рублей). По сравнению со статистикой того же периода 2024 года, число нарушений выросло на 33%.

Также на 20% выросло число выявленных взяток — таких дел стало до 17 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Самыми громкими делами стали: легализация почти 4 млрд рублей экс-замминистром обороны Тимуром Ивановым;

отмывание 127 млн блогером Александрой Митрошиной;

обвинение мэра Красноярска Владислава Логинова в получении взятки больше 180 млн.

Отмывание доходов представляет собой попытки скрыть происхождение нелегальных денег, в том числе тех, которые были получены за счет неуплаты налогов.

Одна из популярных схем отмывания доходов — обналичивание через фирмы-однодневки. Также доходам придают легальный вид с помощью инвестиций в недвижимость, ценные бумаги, драгметаллы. В новых схемах задействуют микрофинансовые организации, фиктивные фонды, а также денежные переводы за границу через третьи страны.

Чаще всего со взятками сталкиваются в сферах государственных и муниципальных закупок, здравоохранении и образовании, органах местного самоуправления, а также в финансовом и строительном бизнесе.

Недавно мы писали, что предприниматели должны обновить правила выявления подозрительных операций.