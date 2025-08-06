Если в назначении платежа вместо отпускных указали зарплату – ошибку нужно исправить. Есть два способа

Для неисполненных платежных поручений – делают новые, для исполненных – нужно будет составить письмо в банк.

Написать «зарплата» в назначении платежа при перечислении отпускных – это ошибка. Она не критична, но при трудовых спорах будет проблематично доказать корректность выплаты, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Платежку на отпускные оформляют по тем же правилам, что и платежку на зарплату.

В поле 20 ставят код «1». Он означает, что с такой выплаты можно взыскивать суммы по исполнительным листам в пределах ограничений, установленных ст. 99 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (приложение 1 к положению ЦБ от 29.06.2021 № 762-П).

Если документ с ошибкой не был исполнен, надо сформировать новый и отправить в банк. Там сделают замену «до наступления безотзывности перевода денежных средств» на основании п. 2.13 положения № 762-П.

То есть нельзя вносить исправление в исполненную платежку. Также нельзя вернуть сумму частично по уже переданному поручению.

Чтобы внести изменение в назначение уже исполненного платежа, придется составить письмо — указать реквизиты документа и текст, который надо считать правильным.

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