Если в назначении платежа вместо отпускных указали зарплату – ошибку нужно исправить. Есть два способа
Написать «зарплата» в назначении платежа при перечислении отпускных – это ошибка. Она не критична, но при трудовых спорах будет проблематично доказать корректность выплаты, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Платежку на отпускные оформляют по тем же правилам, что и платежку на зарплату.
В поле 20 ставят код «1». Он означает, что с такой выплаты можно взыскивать суммы по исполнительным листам в пределах ограничений, установленных ст. 99 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (приложение 1 к положению ЦБ от 29.06.2021 № 762-П).
Если документ с ошибкой не был исполнен, надо сформировать новый и отправить в банк. Там сделают замену «до наступления безотзывности перевода денежных средств» на основании п. 2.13 положения № 762-П.
То есть нельзя вносить исправление в исполненную платежку. Также нельзя вернуть сумму частично по уже переданному поручению.
Чтобы внести изменение в назначение уже исполненного платежа, придется составить письмо — указать реквизиты документа и текст, который надо считать правильным.
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