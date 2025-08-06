Налоговая напомнила о негативных последствиях теневой зарплаты

6 августа 2025 года ИФНС № 10 по Красноярскому краю провела вебинар на тему «Неформальная занятость и ее последствия», на котором присутствовал представитель «Клерка».

Ведущий специалист-эксперт отдела работы с налогоплательщиками Бычкова Ольга Юрьевна напомнила, что неформальная занятость – это:

неоформленные по ТК отношения между работником и работодателем;

подмена фактических трудовых отношений договорами ГПХ;

занижение фактической занятости работника оформлением на неполный рабочий день при выполнении трудовых функций полного объема.

Ведущий специалист-эксперт отдела работы с налогоплательщиками ИФНС № 10 по Красноярскому краю Ольга Бычкова

Для сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений инспекторы анализируют налоговую отчетность компаний и ИП, а также информацию из внутренних и внешних источников.

Так, если работодатель в РСВ и расчете 6-НДФЛ указал низкий размер заработной платы работника, налоговый орган направляет требования о представлении пояснений согласно п. 3 ст. 88 НК и определяет перечень налоговых мероприятий.

«По результатам налоговой проверки работодателю могут доначислить страховые взносы, НДФЛ, а также он может быть привлечен к налоговой ответственности за неуплату либо неполную плату страховых взносов. Это ст. 122 НК», — отметила Бычкова.

За невыполнение налоговым агентом обязанности удержания и перечисления НДФЛ может быть применена ст. 123 НК.

В ряде случаев за выдачу теневой зарплаты работодателю грозит уголовная ответственность.

В рамках информационного взаимодействия сведения о работодателях, уплачивающих низкую зарплату, налоговики отправляют Государственной инспекции труда (ГИТ), а также органам прокуратуры и Межведомственной комиссии при органах местного самоуправления для принятия мер в соответствии с налоговыми рисками, добавила представитель ИФНС.