Депутат Горелкин: Госуслуги начнут работать в мессенджере Max уже через несколько недель

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин выяснил, что через несколько недель разработчики мессенджера Max добавят в него Госуслуги.

«Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что создатели национального мессенджера серьезно подходят к системе безопасности и защите персональных данных. Они постоянно мониторят киберугрозы, анализируют код с помощью искусственного интеллекта, внедряют антифрод-технологии, а также подключают bug bounty (поиск уязвимостей за деньги).

Недавно мы писали, что с 1 сентября 2025 года приложение Max станет обязательным для установки на все смартфоны в России.