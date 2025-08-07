👜 Депутаты предлагают повысить ответственность авиаперевозчика за сохранность ручной клади

Сейчас перевозчик обязан возместить стоимость ручной клади, а если стоимость не установлена – не более 11 тыс. рублей. Предлагается установить размер компенсации не более 10 МРОТ.

6 августа 2025 депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении ответственности перевозчика за сохранность ручной клади.

«В целях защиты прав наших граждан, особенно семей с детьми, пожилых и малообеспеченных, данным законопроектом предлагается <…> установить ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) ручной клади в размере не более чем 10 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас авиакомпании сами устанавливают требования к габаритам ручной клади и ее весу. Но полки для ручной клади не привязаны к пассажирскому сидению, поэтому пассажиры с крупногабаритной кладью размещают свои вещи на любых свободных полках. Такая кладь может повредить чужие вещи, а определить виновника порчи имущества и доказать его вину в такой ситуации бывает затруднительно, пишут авторы законопроекта.

Сейчас за утрату, недостачу или повреждение ручной клади перевозчик несет ответственность в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее установления — в размере не более 11 тысяч рублей.

Эта сумма была установлена в 2007 году, и не соответствует реалиям 2025 года, когда доходы населения только уменьшаются, а расходы растут, считают депутаты.

Поэтому, если авиакомпании не хотят вводить правила провоза ручной клади строго над сидением пассажира либо на любой другой полке после того, как пассажир, занимающий сидение под ней, разместит свои вещи, нужно защитить пассажиров от порчи или потери их вещей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.