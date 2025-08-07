🌴 Депутаты предлагают ограничить агрессивное навязывание услуг в туризме

Туристы жалуются, что в популярных местах им навязывают услуги. Законодатели хотят установить федеральные ограничения на такие действия.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагают запретить агрессивно навязывать услуги в туристических местах. Соответствующее письмо направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Туристы все больше жалуются на агрессивное навязывание услуг, написали депутаты. В некоторых регионах ввели локальные запреты, но проблема остается во многих туристических центрах страны и требует системного федерального решения.

«Просим рассмотреть возможность введения федеральных ограничений на агрессивное навязывание услуг в туристических местах, а также разработать единые рекомендации для регионов, усилить контроль и информирование граждан о способах защиты от недобросовестных продавцов», — написали парламентарии.

Такие меры снизят количество конфликтов, повысят качество туристического сервиса и укрепят положительный имидж России как комфортной и безопасной туристической страны.