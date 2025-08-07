ФНС: многодетные родители без заявлений получают вычеты по налогам на недвижимость
Собственники недвижимости с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на вычеты, которые уменьшают размер налога на недвижимое имущество. Причем подавать заявление для этого не нужно.
Налоговые вычеты уменьшают базу в отношении каждого жилого дома — на величину кадастровой стоимости 50 кв. м его площади. Если в собственности есть квартиры, то база будет меньше на размер кадастровой стоимости 20 кв. м площади каждой квартиры.
По земельному налогу база сократится на величину кадастровой стоимости 600 кв. м участка.
Такие вычеты можно применить в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Чтобы выбрать объект, на который будут действовать особые условия, нужно подать уведомление в налоговый орган. Если это не сделать, вычет применят автоматически к недвижимости с максимальной исчисленной суммой налога. Об этом сказано на сайте ФНС.
Все размеры вычетов будут отражены в налоговом уведомлении, которое присылает ФНС. Ведомство наладило информационный обмен с Социальным фондом и органами соцзащиты, поэтому вычеты можно получать в проактивном, то есть беззаявительном порядке.
Начать дискуссию