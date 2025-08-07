💰 Зарплаты в финансовой сфере в 2025 году продолжают расти

Больше всего зарплаты увеличились у финансовых контролеров – почти на 40%.

Хотя в большинстве отраслей найм замедлился, зарплаты в финансовом секторе уверенно растут.

Такие данные приводит hh.ru, пресс-релиз есть у «Клерка».

Так, за год медианные оклады по основным финансовым профессиям выросли на двузначные значения. Это говорит о высоком спросе на квалифицированных специалистов в финансовой сфере и сохранении дефицита кадров на рынке.

Больше всего зарплаты в июне 2025 выросли у финансовых контролеров: на 37% по сравнению с июнем 2024 — до 102 700 рублей.

У финансовых менеджеров рост зарплат составил 21% – с 81 600 до 99 100 рублей. Зарплаты финансовых и инвестиционных аналитиков за год выросли на 18%, до 117 700 рублей.

У экономистов прибавка составляет 14%, до 74 800 рублей.

А вот у финансовых директоров (CFO) оклады выросли всего на 2% – с 196 800 до 200 000 рублей.

