Григоренко: Правительство будет работать в едином информационном пространстве

Чтобы упростить работу с электронными документами, межведомственный обмен и подготовку нормативных актов, кабмин объединит все ГИС в единый контур.

Руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что единый контур объединит все государственные информационные системы (ГИС) для документооборота, нормативных актов и хранения документов.

Интеграция повысит прозрачность процессов: будет можно отследить историю изменения документов, а также контролировать статус их исполнения. Единые сквозные процессы упростят обмен информацией между ведомствами, сократят сроки подготовки и согласования нормативных актов.

«Нашей задачей было объединить их в единое информационное пространство, чтобы системы функционировали как единый механизм <…> Больше не нужно вручную переносить данные из одной системы в другую – вся информация подтягивается автоматически», — сказал Дмитрий Григоренко.

В единое пространство подключат следующие системы: ГИС «Нормотворчество», СЭД Аппарата Правительства РФ, ГИС «Платформа “Центр хранения электронных документов„», ГИС «Типовое облачное решение системы электронного документооборота», подсистему для электронного обмена документами с пометкой «Для служебного пользования».