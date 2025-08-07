Электронное удостоверение многодетной семьи можно оформить на Госуслугах

Электронное удостоверение – это QR-код, которым могут пользоваться и родители, и дети. Бумажное удостоверение при этом продолжает действовать.

Оформить электронное удостоверение многодетной семьи можно прямо на Госуслугах, пишет Минтруд. Возможность запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Такое удостоверение — это QR-код, в котором зашифрованы данные о составе семьи и сроках предоставления мер поддержки. Его могут использовать и родители, и дети.

Как получить электронное удостоверение:

Ситуация Решение Уже есть статус многодетной семьи В разделе «Семья и дети» на Госуслугах нажимают «Запросить», отправляют запрос в СФР, и удостоверение отобразится в личном кабинете Такой статус нужно получить впервые На Госуслугах или в МФЦ отправляют заявление. После этого можно будет оформить электронное удостоверение в личном кабинете

Бумажное удостоверение при этом продолжает действовать. Перейти на электронный формат можно по желанию.

Электронное удостоверение дает льготы на посещение театров, музеев, спортивных мероприятий и другие услуги.

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, подтверждать его заново не придется, напомнил Минтруд.