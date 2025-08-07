Компании, созданные в конце квартала, первый налоговый период определяют по особым правилам

Если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый налоговый период по НДС закончится в последний день следующего квартала.

Для организаций, созданных в конце квартала, первый налоговый период определяется по отдельным правилам.

Так, если организация создана менее чем за 10 дней до окончания квартала, первый налоговый период по НДС начнется со дня создания организации и закончится в последний день следующего квартала (п. 3.1 ст. 55 НК), пояснили налоговики в чате ФНС.

По налогу на прибыль правила другие: если компания создана 25 июня 2025, первым отчетным периодом будет полугодие, добавили представители ФНС.

