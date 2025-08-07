👍 Минтруд: можно не перезаключать договоры о полной материальной ответственности из-за новых правил

С 1 сентября 2025 будет действовать новый список должностей и работ, при которых можно заключать договоры о полной матответственности. Уже заключенные договоры можно не менять.

С 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н, утвердивший новый перечень должностей и работ, с работниками на которых работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу имущества.

Также приказом утвердили типовые формы договоров. Например, добавили уточнения об электронных договорах о полной индивидуальной или коллективной матответственности.

Но переоформлять уже заключенные договоры с работниками из-за этого не нужно, сообщил Минтруд в письме от 16.06.2025 № 14-6/ООГ-2774.

При необходимости в договор о полной материальной ответственности можно внести дополнения или изменения. При этом положения договора не должны противоречить ТК РФ, добавил Минтруд.