Минтруд: численность работоспособного населения в РФ до 2030 года сократится на 6 млн человек

Власти будут работать над тем, чтобы каждого выпускника привести к потенциальному работодателю.

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин заявил, что до 2030 года численность работоспособного населения в возрасте 30-39 лет упадет почти на 6 млн. Также ожидается, что этот показатель вырастет среди молодежи от 15 до 29 лет.

«До 2030 года примерно 2,2 млн [человек] необходимо дополнительно ежегодно вовлекать на рынок труда для удовлетворения потребности работодателей», — сказал Платыгин.

Также он добавил, что к 2030 году число выпускников приблизится к 2 млн, а значит каждого из них нужно привести к потенциальному работодателю.

В 2025 году показатель безработицы находится на минимальном уровне — 2,3-2,2% с начала года. Уровень занятости составляет 61,6%.