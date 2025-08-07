Продавцам могут запретить повышать цены в чрезвычайных ситуациях

Чтобы на фоне ажиотажа в период чрезвычайных ситуаций продавцы не наживались на покупателях, Госдума хочет запретить магазинам необоснованно повышать цены.

7 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит продавцам необоснованно повышать цены в чрезвычайных ситуациях. Например, в условиях природных, техногенных, санитарно-эпидемиологических или социальных катастроф, во время логистических сбоев, а также при наличии угрозы жизни, здоровью или безопасности.

«Принятие законопроекта обусловлено необходимостью пресечения случаев злоупотребления в сфере ценообразования, особенно в условиях, когда потребители оказываются в уязвимом положении», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта привели пример, когда во время ограничений вылетов в аэропорту «Внуково» продавали бутылку воды объемом 0,5 л за 500 рублей. Чтобы такие ситуации не повторялись, депутаты хотят установить на законодательном уровне гарантии защиты интересов потребителей.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 марта 2026 года.

