Чтобы сдать отчетность после утраты статуса ИП, понадобится КЭП физлица

Когда ИП прекращает деятельность, перестает действовать его электронная подпись. Для сдачи отчетности подойдет ЭП физлица.

Налоговики пояснили, как сдавать налоговую отчетность после утраты статуса ИП.

В письме от 11.07.2025 № ЕА-4-26/6603@ ФНС пишет, что после прекращения деятельности в качестве ИП нужно сдать декларации и заплатить налоги за период предпринимательства.

А квалифицированная ЭП ИП прекратит действовать после исключения его из ЕГРИП.

Поэтому для представления электронной налоговой отчетности по ТКС нужно использовать КЭП физического лица. Ее квалифицированный сертификат создается и выдается аккредитованным удостоверяющим центром.

Отчетность сдают по месту учета налогоплательщика – физлица.

