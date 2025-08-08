Чтобы сдать отчетность после утраты статуса ИП, понадобится КЭП физлица
Налоговики пояснили, как сдавать налоговую отчетность после утраты статуса ИП.
В письме от 11.07.2025 № ЕА-4-26/6603@ ФНС пишет, что после прекращения деятельности в качестве ИП нужно сдать декларации и заплатить налоги за период предпринимательства.
А квалифицированная ЭП ИП прекратит действовать после исключения его из ЕГРИП.
Поэтому для представления электронной налоговой отчетности по ТКС нужно использовать КЭП физического лица. Ее квалифицированный сертификат создается и выдается аккредитованным удостоверяющим центром.
Отчетность сдают по месту учета налогоплательщика – физлица.
Научим работать с ЭДО на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите бухучет с нуля, сможете без ошибок считать налоги и страховые взносы, составлять отчетность в 1С. В обновленной программе теперь есть уроки по искусственному интеллекту и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.
Цена курса со скидкой 75% до 8 августа включительно: 4 900 руб. вместо
19 900 руб.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию