Для оплаты работы в выходной день не важно, отработана ли норма рабочего времени

Работу в выходной оплачивают не менее чем в двойном размере либо в одинарном плюс выходной. Даже если работник брал отгулы в течение месяца.

Роструд пояснил, как оплачивать работу в выходной день.

«Работа в выходной день должна быть либо оплачена не менее чем в двойном размере, либо (по желанию работника) компенсирована предоставлением неоплачиваемого дня отдыха. При использовании неоплачиваемого дня отдыха работа в выходной день оплачивается в обычном одинарном размере. Факт неотработки нормы рабочего времени в данном случае значения не имеет», — пишет ведомство.

Поэтому, даже если сотрудник несколько дней в месяце брал выходные без сохранения зарплаты или был на больничном и поэтому не отработал норму рабочего времени, – работу в выходной оплачивают в двойном размере.

Это указано в ч. 1 ст. 153 ТК. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит: ч. 4 ст. 153 ТК.

Научим рассчитывать зарплату, премии и надбавки на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы узнаете, как оформлять отпускные, считать налоги, составлять отчеты и вести трудовые книжки. В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Цена курса со скидкой 74% до 8 августа включительно: 4 900 руб. вместо 18 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».