Запись в реестре отечественной продукции будет действовать не три года, а дольше

Кабмин решил продлить срок действия реестровой записи, которая подтверждает российское происхождение товаров. Вместо трех лет отметка будет действовать пять лет.

8 августа 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 7 августа 2025 года № 1182, по которому с 3 до 5 лет увеличат срок действия записи в реестре российский промышленной продукции. Такая отметка подтверждает отечественное происхождение товаров.

«Увеличение срока действия записи сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей», — сказано на сайте правительства.

Кроме того, решение кабмина позволит производителям претендовать на получение господдержки сроком более трех лет. Кроме того, это упростит процедуру участия в госзакупках. Компаниям больше не придется переоформлять документы, которые нужны для допуска к торгам.