Минэкономразвития назвало топ-10 регионов РФ, где гостиницы и отели активнее других проходят классификацию

В 2025 году в России идет реформа классификации средств размещения.

Наиболее активно включились в процесс Республика Алтай, Калининградская, Челябинская, Самарская, Свердловская, Астраханская, Нижегородская области, Алтайский край, Татарстан, Москва.

«Мы благодарим эти регионы за оперативную работу. Их опыт показывает, что при тесном взаимодействии с бизнесом реформа идет быстрее и эффективнее», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

С 1 января 2025 введена обязательная классификация для новых видов мест размещения туристов и разделение классификации на два этапа — самооценка (обязательный) и получение категории «звездности» (не обязательный). Теперь ей подлежат не только гостиницы, но и кемпинги, базы отдыха, в том числе глэмпинги.

Решетников подчеркнул: реформа направлена на то, чтобы у туристов было больше возможностей для выбора, а бизнес работал в честных условиях.

Реформа должна завершиться к 1 сентября 2025 года. А с 6 сентября начнут штрафовать — за отсутствие в реестре и недостоверную информацию на агрегаторах бронирования.

Регионам поручено усилить работу с бизнесом и обеспечить максимальное прохождение самооценки до 1 сентября.

На днях мы сообщали, что до 6 сентября 2025 года отели и гостиницы должны завершить классификацию, иначе — штраф.