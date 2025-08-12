Названы профессии, представителей которых чаще всего берут из самозанятых в штат. Среди них – бухгалтеры
С самозанятыми работают более 90% российских работодателей. А в штат их переводят в 59% случаев. При этом чаще всего это направления, связанные с финансами, бухгалтерией, IT и технологиями, маркетингом и продажами.
Такие результаты получил сервис по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».
Чаще всего инициатива по переводу в штат исходит от компании: 83%.
Основными критериями для перевода работодатели назвали:
качественное выполнение проектных задач – 72%;
выгодные и прибыльные сделки, которые состоялись благодаря работе сотрудника – 55%;
высокий потенциал работника — 49%;
заинтересованность в компании и разделение ее ценностей – 43%.
Не оформят официально тех, у кого нет успешных результатов и проектов (58%), не готовых брать ответственность за выполненные задач (48%) и не желающих работать в офисе по графику (33%).
«К основным преимуществам найма самозанятых участники исследования отнесли удобство для реализации разовых задач (70%), оптимизацию налоговых отчислений и страховых взносов (51%), отсутствие необходимости выделять рабочее место в офисе (48%), простоту оформления рабочих отношений (35%), доступность сотрудника и готовность к работе после рабочего дня (18%)», — говорится в результатах исследования.
Минусами работы с самозанятыми работодатели назвали:
сложность поиска квалифицированного исполнителя (43%);
возможность работы одновременно на конкурентов (39%);
трудности с контролем рабочего процесса (35%);
одновременная работа на нескольких работодателей (33%);
ненадежность самозанятых с возможностью уйти без отработки (32%);
отсутствие ответственности (14% опрошенных).
