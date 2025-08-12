Названы профессии, представителей которых чаще всего берут из самозанятых в штат. Среди них – бухгалтеры

Работодатели рассказали, что переводят в штат тех, кто хорошо выполняет задачи и заключает прибыльные сделки.

С самозанятыми работают более 90% российских работодателей. А в штат их переводят в 59% случаев. При этом чаще всего это направления, связанные с финансами, бухгалтерией, IT и технологиями, маркетингом и продажами.

Такие результаты получил сервис по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Чаще всего инициатива по переводу в штат исходит от компании: 83%.

Основными критериями для перевода работодатели назвали:

качественное выполнение проектных задач – 72%;

выгодные и прибыльные сделки, которые состоялись благодаря работе сотрудника – 55%;

высокий потенциал работника — 49%;

заинтересованность в компании и разделение ее ценностей – 43%.

Не оформят официально тех, у кого нет успешных результатов и проектов (58%), не готовых брать ответственность за выполненные задач (48%) и не желающих работать в офисе по графику (33%).

«К основным преимуществам найма самозанятых участники исследования отнесли удобство для реализации разовых задач (70%), оптимизацию налоговых отчислений и страховых взносов (51%), отсутствие необходимости выделять рабочее место в офисе (48%), простоту оформления рабочих отношений (35%), доступность сотрудника и готовность к работе после рабочего дня (18%)», — говорится в результатах исследования.

Минусами работы с самозанятыми работодатели назвали: