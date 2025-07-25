Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски

Закон не запрещает оформлять в штат самозанятого, если компания не выступает одновременно, как его заказчик. Но если вы раньше сотрудничали по договору ГПХ, а потом решили принять исполнителя в штат, это может привести к доначислениям.

Как считает налоговая

Налоговики официально заявляют о том, что в найме самозанятых в штат нет ничего противозаконного, даже если плательщик НПД раньше сотрудничал с компанией по ГПД. Но тут же напоминают о том, что у них есть еще более чем 20 параметров, по которым оценивают каждый эпизод работы с самозанятыми.

В их числе:

продолжительность сотрудничества;

постоянная работа с конкретным исполнителем;

регулярность выплат в определенном размере;

отсутствие других источников доходов у самозанятых.

❗️Если вы принимаете в штат самозанятого, то будьте готовы предоставить доказательства, что раньше не маскировали трудовые отношения с ним. Налоговая может посчитать, что предыдущее сотрудничество по договорам ГПХ подменяло трудовые отношения.

Так как трудовой договор считается заключенным с момента фактического допуска к работе, даже без оформления то налоговая может поставить вопрос о переквалификации. Основание — ч. 3, 4 ст. 19.1 ТК. Это приведет к доначислениям взносов, НДФЛ, к пеням, штрафам по НК и КоАП.

Риск переквалификации увеличивается, если:

В компании или у ИП это не первый случай.

Работы, которые самозанятый выполнял ранее, идентичны с новой трудовой функцией.

Во время сотрудничества с самозанятым, как с исполнителем, должность, на которую его теперь оформили, оставалась вакантной.

Самозанятые не ограничены в праве на трудоустройство, в том числе и к бывшему заказчику по договору ГПХ. Но у налоговиков могут возникнуть подозрения.

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Случаи из практики

ИП заключал договоры с самозанятыми, а спустя некоторое время оформил с ними трудовые договоры. Налоговая установила, что:

ИП платил исполнителям с расчетного счета регулярно, раз в месяц в установленную дату в фиксированном размере, вне зависимости от результата работы.

Самозанятые выполняли не разовые задания, а работы определенного рода.

Договоры носили не разовый, а систематический характер.

Договоры заключали на длительный период.

Для некоторых самозанятых поступления от ИП были единственным источником дохода.

Поэтому налоговая решила, что до приема в штат самозанятых ИП маскировал договорами ГПХ трудовые отношения.

В итоге ИП доначислили страховые взносы на 717 тыс. рублей, штраф 71 тыс. рублей. Все суды были на стороне налоговой, точку поставила кассация. Основание — определение 1 КСОЮ от 05.02.2025 № 88а-4789/2025.

Аналогичным образом АС Уральского округа поддержал доначисление НДФЛ с выплат самозанятым. Двоих из них после прекращения статуса плательщиков НПД оформили в штат. Суд учел, что:

Самозанятые выполняли не разовые задания, а определенные работы.

Оплату получали в рамках зарплатного проекта, ежемесячно.

В актах нет перечня видов и объемов работ.

Инструменты и спецодежду они получали от заказчика.

Самозанятые подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка, несли материальную ответственность.

Суд встал на сторону налоговой. Основание — постановление АС Уральского округа от 09.12.2024 № Ф09-6801/24, оставлено в силе определением ВС от 13.03.2025 № 309-ЭС25-921. Аналогичные тезисы содержит постановление АС Уральского округа от 27.11.2024 № Ф09-6803/24 (оставлено в силе определением ВС от 26.02.25 № 309-ЭС25-935).

Нужно ли ждать два года после окончания договора

Есть такое мнение, что перед тем, как оформить самозанятого в штат, нужно подождать два года с окончания последнего договора. На самом деле это заблуждение.

Два года нужно ждать в обратной ситуации, когда работник увольняется от вас и становится исполнителем на НПД. Вы можете заключить с ним договор ГПХ, но выплаты по ним нельзя облагать налогом на профдоход. Основание — п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Кратко о главном

Прием в штат самозанятого не запрещен.

Риск доначислений есть, если до трудоустройства самозанятый работал по ГПД и сотрудничество выглядело как скрытые трудовые отношения.

Налоговая проверяет более 20 критериев. Среди них — длительность сотрудничества, регулярность и размер выплат, работа только с одним заказчиком, отсутствие других доходов.

Если признаки трудовых отношений подтвердятся, компании доначислят взносы и НДФЛ, пени и штрафы.

Ждать два года после завершения ГПД нужно. Ограничение действует в обратной ситуации, когда бывший сотрудник становится самозанятым и заключает ГПХ с прежним работодателем.

Платформа Qugo помогает минимизировать риски переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми. Сервис автоматически проверяет, зарегистрирован ли исполнитель как плательщик НПД, берет на себя формирование чеков и перечисление налогов. Вам не придется самостоятельно оформлять документы с внештатниками, что снижает вероятность претензий со стороны контролирующих органов. Все закрывающие документы хранятся на платформе в электронном виде.

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