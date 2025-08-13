Социальный налоговый вычет предлагают распространить на покупку школьных товаров

Для семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ на покупку товаров к школе.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили включить товары для школы в список расходов для получения социального налогового вычета. Такие условия будут действовать только для семей с детьми от 7 до 17 лет.

«Реализация этой меры укрепила бы принципы социальной справедливости, помогла бы семьям с ограниченными доходами обеспечить детей всем необходимым для учебы, содействовала бы их успешному развитию и способствовала уменьшению социального неравенства», — считают авторы инициативы.

В 2024 году на подготовку мальчика к школе родители тратили в среднем 29,8 тыс. рублей, собрать девочек обходилось дороже — в 34,5 тыс. Авторы законопроект обратили внимание, что медианная зарплата составляла 56 443 рубля. Фактически расходы на подготовку к школе составили около 30% месячного дохода семьи.

Недавно мы писали, что зампред Госдумы Борис Чернышов предлагает запустить в России ежегодные выплаты к 1 сентября в размере 25% от средней зарплаты по региону на каждого ребенка школьного возраста.