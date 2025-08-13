С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица

Если ввести в оборот товар без обязательной маркировки, компании могут получить штраф до 1 млн рублей.

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.

Что нужно маркировать Что нужно сделать Когда Стройматериалы Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» С 1 сентября 2025 Сухие смеси Маркировать товар С 1 октября 2025 Герметики, шпатлевки Маркировать товар С 1 декабря 2025 Спортивное питание (батончики, закуски, мясные изделия, продукты с какао, зерновые, растительные напитки, витамины и добавки) Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» С 1 сентября 2025 Спортивное питание Маркировать товар С 1 октября 2025 Спортивное питание Передавать данные о выводе товаров из оборота С 1 марта 2026 Детские товары (самокаты, педальные машины, головоломки, игрушечные модели, детские карты, гоночные наборы, куклы, коляски для кукол, настольные игры) Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» С 1 сентября 2025 Детские товары Маркировать товар и передавать данные о его обороте С 1 декабря 2025 Детские товары Установить разрешительный режим на кассах (продажа немаркированных товаров будет запрещена) С 1 сентября 2026 Сладости и хлебобулочные изделия Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» С 1 сентября 2025 Печенье, вафли, конфеты в глазури, халва, мармелад, зефир и восточные сладости Маркировать товар С 1 декабря 2025 Хлебобулочные изделия Маркировать товар С 1 марта 2026 Шоколад, карамель и жевательная резинка Маркировать товар С 1 мая 2026

Если ввести в оборот товар без маркировки, то будет штраф в размере:

от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц;

от 50 до 300 тыс. рублей — для компаний.

Причем вместе со штрафом конфискуют товар. Если нарушение в особо крупных размерах, штраф будет до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.

