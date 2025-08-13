С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица
С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.
Что нужно маркировать
Что нужно сделать
Когда
Стройматериалы
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»
С 1 сентября 2025
Сухие смеси
Маркировать товар
С 1 октября 2025
Герметики, шпатлевки
Маркировать товар
С 1 декабря 2025
Спортивное питание (батончики, закуски, мясные изделия, продукты с какао, зерновые, растительные напитки, витамины и добавки)
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»
С 1 сентября 2025
Спортивное питание
Маркировать товар
С 1 октября 2025
Спортивное питание
Передавать данные о выводе товаров из оборота
С 1 марта 2026
Детские товары (самокаты, педальные машины, головоломки, игрушечные модели, детские карты, гоночные наборы, куклы, коляски для кукол, настольные игры)
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»
С 1 сентября 2025
Детские товары
Маркировать товар и передавать данные о его обороте
С 1 декабря 2025
Детские товары
Установить разрешительный режим на кассах (продажа немаркированных товаров будет запрещена)
С 1 сентября 2026
Сладости и хлебобулочные изделия
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»
С 1 сентября 2025
Печенье, вафли, конфеты в глазури, халва, мармелад, зефир и восточные сладости
Маркировать товар
С 1 декабря 2025
Хлебобулочные изделия
Маркировать товар
С 1 марта 2026
Шоколад, карамель и жевательная резинка
Маркировать товар
С 1 мая 2026
Если ввести в оборот товар без маркировки, то будет штраф в размере:
от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц;
от 50 до 300 тыс. рублей — для компаний.
Причем вместе со штрафом конфискуют товар. Если нарушение в особо крупных размерах, штраф будет до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.
Как маркировать хлеб, который неупакованный в целлофан?